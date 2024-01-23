تركي آل الشيخ في صورة لـ "التاريخ" مع نجوم حفل "Joy Awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة من كواليس حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم يوم السبت الماضي وسط حضور نخبة من ألمع النجوم العالميين وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "X".

وظهر "تركي" وهو يلتقط صورة تذكارية مع عدد من أبرز النجوم العالميين الذين تم دعوتهم لحضور الحفل من بينهم لاعب الملاكمة تايسون فيوري، النجم العالمي أنطوني هوبكنز، النجم جون سينا، جورجينا، كيفن كوستنر، سلمان خان، مارك والبرج، رون بيرلمان وعلق عليها قائلا: "صورة للتاريخ لمجموعة من الأساطير المحبة لبلدي وأهل بلدي الطيبين، الكرم والجود والترحاب والوفاء في دمنا دائمًا، أنا سعودي".

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة، وحفل "روائع الشرنوبي" تكريمًا للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

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