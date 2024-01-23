أنغام عن انتقادات تكريم "نجاة" في حفل "Joy Awards": "كفاية فتنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة أنغام بتكريم الفنانة الكبيرة نجاة على هامش حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي وسط حضور عدد كبير ونخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ونشرت "أنغام" بوست عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وهاجمت خلالها من اعترض على تكريم "نجاة" من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وعلقت أنغام: "السيدة نجاة الصغيرة كبيرة المقام كرمت في المملكة العربية السعودية أرقي تكريم في حضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم واستقبلت بحفاوة وكرم بالغ نشكر عليه القائمين على المهرجان ونشكر عليه المملكة وأهلها اللي هم أهلنا واحبابنا وتكريمها هو تكريم كل فنان مصري محترم صاحب تاريخ وقلب نقي وكفاية فتنة والله عيب".

وتستعد "أنغام" لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالتعاون مع الفنان تامر عاشور بعنوان "حوار غنائي بين أنغام وتامر عاشور" وذلك يوم 25 يناير على مسرح أبو بكر سالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يذكر أن آخر مشاركات أنغام كانت بحفل "ليلة نجمات العرب" التي أقيمت نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي وقدمت عدد من الأغاني لأبرز نجمات الغناء في الوطن العربي منها "ساعات ساعات" للنجمة الراحلة صباح، وأغنية "دوارين في الشوارع" للنجمة نجاة وسط تفاعل الجمهور.

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