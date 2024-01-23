تامر عبدالمنعم ينتقد رواد السوشيال ميديا: "ارحموا صلاح ونجاة كفاية غل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد الفنان تامر عبدالمنعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا بضراوة مؤخرًا عدد من الشخصيات المؤثرة سواء في المجال الفني أو الرياضي وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر "تامر" بوست علق خلاله قائلا: "إلى رواد السوشيال ميديا، ارحموا صلاح لأنه أكيد مهربش من بطولة كل أمله أنه ياخدها، ارحموا الست نجاة لأن حقها تحس إنها لسه عايشة وحقها تفرح بالأجر اللي خدته، كفاية هري وغل يودي في داهية ولو مش مصدقيني ارجعوا لهري 25 يناير وشوفوا السوشيال ميديا عملت فينا ايه".

يذكر أن تامر عبدالمنعم يعود للدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

بسبب "المنتخب".. دينا تكشف حقيقة ضعف إيرادات فيلم "الملكة" في السينمات

تركي آل الشيخ في صورة لـ "التاريخ" مع نجوم حفل "Joy Awards"