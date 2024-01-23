أحمد سعد يطرح "بعتذرلك" ويستعد لحفل القرية العالمية بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

طرح النجم أحمد سعد منذ قليل أحدث اعماله الغنائية بعنوان "بعتذرلك" عبر موقع "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد في أغنية "بعتذرلك" مع الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

وتعتبر الأغنية ضمن سلسلة من الأغنيات التي طرحها سعد خلال الفترة الأخيرة، وتقول كلماتها: "بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام.. وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام.. وإني قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسيبيه".

ويستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك في يوم 1 فبراير المقبل وذلك على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية.

كانت آخر أغنيات أحمد سعد "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.