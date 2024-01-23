مي سليم تكشف عن السبب وراء إشاعة زواجها من أحمد الفيشاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، صوراً عدة جمعت بين النجمين مي سليم وأحمد الفيشاوي، بملابس الزفاف، وتغمرهما السعادة، وتوالت عليهما التهاني، بعدما تكهّن الجمهور زواجهما، فيما أعرب كثيرون عن دهشتهم من هذه الصور، متسائلين عن حقيقتها.

مي سليم قالت في تصريحات خاصة لصحيفة “النهار” إنهما بالفعل التقطا هذه الصور واحتفلا بزفافهما، لكن ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد الذي يجمع بينهما “بنقدّر ظروفك”، ويجسّدان من خلاله شخصيتي شاب وفتاة يواجهان العديد من المشكلات بسبب ظروفهما المادية الصعبة، ويسعيان طوال الأحداث إلى تدبير تكاليف الزواج.

وأضافت، انّها فوجئت بتلقّيها عدداً كبيراً من الرسائل من متابعيها عبر مواقع التواصل، لتهنئتها على الزواج من دون التحقق في الأمر، وعلى الرغم من ذلك فهي لم تنزعج من التعليقات، مؤكّدةً أنّ الفيشاوي، يعدّ صديقاً وأخاً لها، وتتمنى أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً، حيث يناقش قضايا هامة تلمس الشباب في مصر.

فيلم “بنقدّر ظروفك” يشارك في بطولته بجانب مي سليم والفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور، تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

وعلى صعيد الدراما، تستعد سليم، لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “سر إلهي”، حيث تشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين هم: روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.