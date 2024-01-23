“كلامها هيمس كل الناس”.. تامر حسني يطرح “معلش” مع زاب ثروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنيته الجديدة “معلش” اليوم الثلاثاء، ويتعاون فيها مع الرابر زاب ثروت، حيث كان قد أعلن عنها منذ أيام قائلاً: “الأغنية من اصدق المواضيع اللي غنيتها وكلامها هيمس كل الناس”.

أغنية “معلش” من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع معاذ، وماستر علي فتح الله، وهي سادس أغنيات ألبوم تامر الجديد “هرمون السعادة” الذي يطرح أغنياته تباعاً عبر المواقع الموسيقية.

وفي أوّل تعليق له على صدور الأغنية قال تامر حسني في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي ممكن يذلك او يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله او يجاملك عشان ما يجرحكش لانه بيحبك بجد”.

وتابع: “بس احيانا هتبقى عايز تعرف الحقيقه من غير مجامله ولا عواقب سلبيه بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك،، الحد ده انا عبرت عنه في الكليب واكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي. ياترى اللي هيسمع الاغنيه مين هييجي في باله”.

وحققت أغنية “معلش” ردود فعل إيجابية واسعة فور صدورها، إذ تصدّر هاشتاغ اسم تامر حسني قائمة العبارات والمواضيع الأكثر رواجاً على موقع “إكس” في مصر والسعودية ولبنان والمغرب والكويت وغيرها من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن ألبوم تامر حسني الجديد يتضمن باقة من الأغنيات المنوعة، ومنها أغنية “هرمون السعادة” أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة، وأغنية “مش هتغير عشان حد” التي تخطت الـ11 ملايين مشاهدة وأغنية “تاج” التي حملت اسم فيلمه السينمائي الأخير وأغنية “حوّا” التي حصدت 12 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية “موحشتكيش” التي طرحها منذ أسبوعين وحققت أكثر من 20 مليون مشاهدة.