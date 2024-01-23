أحمد فهيم يشارك فى "فراولة" أمام نيللي وينتظر عرض "حدوتة منسية"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان أحمد فهيم في أكثر من عمل فنى ، حيث ينتظر عرض مسلسل “حدوتة منسية” بمشاركة الفنانة القديرة سوسن بدر، والمقرر عرضه على سى بى سى بدءًا من 27 يناير الجارى، من إخراج محمد محى الدين .

قصة المسلسل

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال المسلسل

"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

من ناحية أخري، ينتظر أحمد فهيم تصوير مسلسل "فراولة" بطولة النجة نيللى كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على، ويشارك في بطولته كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، حجاج عبد العظيم، علا رشدى، وأخرون، وهو مكون من 15 حلقة .