فيديو لـ ردة فعل أنغام بعد مرور طليقها أحمد عز أمامها في Joy Awards يتصدر الترند |شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 12:48 صباحاً - التقط فيديو للفنانة المصرية أنغام خلال جلوسها على مقعدها في حفل Joy Awards الذي تم السبت الماضي وتواجد فيه عدد كبير من النجوم منهم طليقها الممثل المصري أحمد عز.

أنغام وأحمد عز في Joy Awards

وظهرت ردة فعل أنغام في الفيديو بعد مروره امامها للصعود الى المسرح وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه اللقطة وكيف تصرفت أنغام بلامبالاة خلال ظهوره أمامها.

الجدير بالذكر أن أنغام تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما.

إطلالة أنغام في joy awards

اختارت النجمة أنغام حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards، بفستان أسود بسيط بكتف واحد One Shoulder.

وظهرت أنغام بفستان جيرسي من تصميم دار SAINT LAURENT، يصل سعره إلى 152 ألف جنيه مصري.

جاء الفستان مصنوع من الجيرسي الأسود بتأثير مزموم على طول الكتف، ليظهر وكأنه متدل بأناقة، واستكملت الإطلالة بسوار عريض.

حفل أنغام القادم في الرياض

ومن ناحية أخرى، أعلنت أنغام عن إحيائها حفلا غنائيا يشاركها فيه الغناء على المسرح النجم تامر عاشور، تحت عنوان “حوار غنائي”.

ونشرت أنغام عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الملصق الدعائي للحفل، الذي تظهر عليه مع تامر عاشور، وكتبت في التعليق: “الأغاني اللي بتحبوها ممكن نتخيلها بشكل مختلف لما تسمعوها في حوار غنائي بيني وبين تامر عاشور. في انتظاركم يوم 25 يناير على مسرح أبو بكر سالم في حفلة مختلفة جدًا”.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس 25 يناير الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد مدينة الرياض، وهو من تنظيم بنش مارك.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع بين أنغام وتامر عاشور على المسرح خلال أشهر قليلة، بعد أن قاما بافتتاح مهرجان “صيف الكويت” في مايو الماضي، وقدما سويا أغنية “لوحة باهتة”، وسط حضور جماهيري وصل إلى 5 آلاف شخص.

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