بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى| صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 12:48 صباحاً - كشف المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

وضع أحمد العوضي الصحي

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك: “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته”.

وبعد انتشار الخبر بشكل كبير قام بحذف المنشور، وكشفت مصادر أخرى ان وضع العوضي مستقر وسيخرج من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

تفاعل الجمهور مع خبر ازمته الصحية وتمنوا له الشفاء العاجل، وخمن البعض أن هذه الوعكة الصحية بسبب غضبه بعد الانفصال عن ياسمين عبد العزيز.

إصابة أحمد العوضي

واتضح أن أحمد العوضي تمت إصابته داخل لوكيشن التصوير نتيجة مشاركته في إحدى مشاهد الأكشن الذي شهد اندلاع حريق كبير، ورفض الاستعانة بدوبلير ليقوم بالأمر بدلا منه.

تعرض أحمد العوضي لاستنشاق دخان كثيف داخل البلاتوه، وبذل جهدا كبيرا في التصوير، إلى جانب أنه يمر بوعكة صحية بعد إصابته بالإنفلونزا، ما أضعف الجهاز التنفسي، وأصابه الإعياء على الفور، ما دفعه لزيارة الطبيب الذي احتجزه في المستشفى لإنقاذه.

تشهد الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي تحسنا كبيرا، لكنه مازال تحت الملاحظة الطبية، وتمنع عنه الزيارات تماما، فيما عدا ياسمين عبد العزيز التي رازته ولازمته خلال الساعات الماضية.

مسلسل حق عرب

من المقرر أن يخرج أحمد العوضي من المستشفى والعودة لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل حق عرب، رغم نصيحة الأطباء بضرورة التزامه بالراحة، وقضاء فترة نقاهة لاستمكال العلاج.

ويشارك في بطولة مسلسل “حق عرب”، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أنه يعرض حاليا لأحمد العوضي في دور السينما فيلم “الاسكندراني” من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم فريقا مميزا من النجوم وهم زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.

الفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا ستديوز، ويروي قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويتعرض لمجموعة من التحديات والصراعات في حياته اليومية، كما يتناول الفيلم عدة قضايا اجتماعية وسياسية مهمة، ويسلط الضوء على بعض الجوانب القاسية في المجتمع المصري

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