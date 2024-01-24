إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنايات.. إعرف السبب

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 02:18 صباحاً - أصدرت جهات التحقيق، قراراً بإحالة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد، يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، وذلك للنظر في الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتي أقامها المنتج الشهير محمد الشاعر لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

إحالة شيرين عبدالوهاب للمحاكمة

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام موقع “إنستجرام” عقب انتشار ذلك الفيديو.

تحقيق موسع

وصرح صبحي جمال محامي المجني عليه بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

المطربة شيرين عبدالوهاب

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بالكورونا فأمر النائب العام بإحالتها إلى المحكمة الجنائية، وفقاً لما قاله محامي المنتج محمد الشاعر.

وأضاف صبحي جمال أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجني عليه، وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبراني وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد المنتج محمد الشاعر

وفي الوقت ذاته، كانت شيرين عبدالوهاب، تقدمت العام الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد المنتج محمد الشاعر، متهمةً إياه بالسيطرة على القناة الخاصة بها على موقع الفيديوهات «اليوتيوب»، ونشر أغاني مملوكة لشركات أخرى، بشكلٍ مخالف للقانون.

شيرين عبد الوهاب في joy awards

وظهرت المطربة شيرين عبدالوهاب، قبل أيام، على مسرح بكر الشدي في حفل توزيع جوائز joy awards لتشارك في إحيائه.

وقدمت شيرين التي كانت من مفاجآت الحفل، ميدلي ضم مجموعة من أشهر أغانيها، بينها: «ولا عمري جتلك، أنا لا جاية أقولك، أنا مش مبيناله، أنا مش بتاعة الكلام ده، كلام عينيك، آه يا ليل».

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