إلغاء حفل فنان روسي في تايلاند بسبب مواقفه المعارضة لبلده

ميرنا وليد - بيروت - ألغيت حفلات الفنان الروسي مكسيم غالكين في تايلاند، والذي يشتهر بمعارضته الكبيرة لمواقف روسيا في الخارج.

وقال مصدر لوكالة "تاس"، إن حفلة باتايا كانت في فندق رويال كليف، ورفضت إدارة الفندق إقامة الحفلة فيما بعد، وكان الحفل الآخر في فندق رويال بوكيت سيتي، وتم إلغاؤه أيضاً.

وتابع المصدر أن السلطات المحلية في تايلاند ترد بقسوة شديدة إذا ما أدلى الفنانون بتصريحات سياسية من على خشبة المسرح.

وكانت تايلاند قد ألغت كذلك الحفلات الموسيقية للممثل الكوميدي ورئيس "كوميدي كلوب" رسلان بيلي، وأشارت رسالة منظمي الحفلات إلى أن الحفلات ألغيت "لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين".

يذكر أن المجتمع الروسي يعتبر هذا الفنان "عميلاً أجنبياً " .

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