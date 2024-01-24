أنغام تدافع بشراسة عن نجاة الصغيرة بعد إنتقادات تكريمها

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الفنانة المصرية أنغام عن الفنانة المصرية المعتزلة نجاة الصغيرة بشراسة، بعد الإنتقادات التي وجهت لتكريمها في Joy Awards.

وكتبت أنغام عبر حسابها الخاص مدافعة عنها ومهاجمة المنتقدين: "السيدة نجاة الصغيرة كبيرة المقام كرمت في المملكة العربية السعودية ارقى تكريم في حضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم. واستقبلت بحفاوة وكرم بالغ نشكر عليه القائمين على المهرجان ونشكر عليه المملكة واهلها اللي هما اهلنا واحبابنا وتكريمها هو تكريم لكل فنان مصري محترم صاحب تاريخ وقلب نقي. كفاية فتنة والله عيب".

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