خاص - هلا المر : Joy Awards عظيم وعالمي .. وإهداء أصالة تكريمها لـ أنغام ليس في مكانه لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أطلت سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر اليوم، في حوار مع الإعلامية أنجليك مونس ضمن برنامج "عالهوا سوا"، عبر "إذاعة لبنان".

في أبرز تصريحات المر في حوارها عن حفل Joy Awards:

-رغم أن المر تلقت دعوة لحضور حفل Joy Awards، إلا أنها لم تتمكن من الحضور بسبب وضعها الصحي.

-ذكرت أن تنظيم الحفل كان مبهراً وعالمياً، وكان هناك سخاء مالي كبير ليخرج بهذا الشكل، وليتمكن من استقطاب حضور عالمي.

-أشادت برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإشراف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ومجهود فريق عمل الـ إم بي سي.

- اعتبرت أن الإنضباط، والإلتزام بوقت معين في كلمات المكرمين، هما أمر مهم جداً، من أجل عدم إطالة وقت المهرجان بشكل متعب، ومبالغ فيه.

-قالت إنها فخورة بالفنانة اللبنانية نجوى كرم، وإن كرم كانت مكرمة وحدها، من دون مقارنتها بأحد، لأن نجوى كرم لا تقارَن، وتابعت أن نجوى حاربت من أجل لبنانيتها، وكرمت السعودية أيضاً في كلمتها.

-استنكرت أن الإعلاميين لم يركزوا في ما حصل مع الفنانة نجوى كرم في الحفل في إطار التكريم، ولكنهم ركزوا على تواجد زوجها معها.

-تمنت التوفيق للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي تعاقد مع هيئة الترفيه السعودية.

-انتقدت الفنانين العرب واللبنانيين الذين يضعون شرطاً ليكونوا مكرَّمين، مقابل أن يحضروا حفلات التكريم اللبنانية، بينما في السعودية، لا يضعون شروطهم، فيذهبون إلى حفلات التكريم مقابل الحفلات التي يحيونها، أو مقابل حفلات يريدون إحياءها.

- ذكرت المر أنها طلبت من الإعلامي ريكاردو كرم، أن يهتم بشكل خاص بالفنانين مادونا وبسام دكاش والممثل فادي إبراهيم، فوعدها أن يحدث الأمر بعد حصد المال في حفله لهدف مساعدة الفنانين.

-اعتبرت أن فوز الممثلة باميلا الكيك كان عن مسلسل "كريستال" لكنها لم تنجح في التصويت بين أفضل ممثلة، وذكرت أن كريستال يستحق النجاح وهو من إنتاجات الـ أم بي سي .

-أشادت بالممثلة السورية منى واصف وبحقيقيتها على المسرح، واعتبرت أن ما قالته منى واصف على المسرح عن أن والدتها لم تكن تؤمن أنها ستحقق نجاح أثر بالمر كثيراً. وذكرت المر أن منى واصف تعطي قيمة لأي عمل تطل فيه، وهي منضبطة في التصوير وتعطي معنويات لكل الممثلين الموجودين.

-هنأت فريق عمل الـ أم بي سي على المجهود الكبير الذي بذلوه في الحفل.

وأيضاً قالت المر في الحلقة :

-الممثلة ستيفاني عطالله تستحق التكريم بكل جدارة عن دورها في مسلسل "كريستال".

-الممثل خالد شباط قدم دوراً رائعاً في مسلسل "كريستال".

-مسلسل "تحت الوصايا" له دور تاريخي في تغيير القانون المصري وهو عمل قيّم وتستحق التكريم عنه الممثلة منى زكي.

-الممثلة منى زكي بغنى عن التعريف فهي أشعرتنا بالفخر وطنياً في "ولام العم" كما أشعرتنا بالفخر إنسانياً في "تحت الوصايا".

-الممثلة نيللي كريم رائعة في القضايا التي تختارها في أعمالها.

-الممثل عادل إمام يستحق جائزة الإنجاز مدى الحياة، ورغم أن الجمهور يعاتبه على غيابه إلا أن قراره في مكانه بالإعتزال لأنه يستحق الراحة بعد كل المجهود الذي قدمه لوطنه وللجمهور والمخابرات المصرية والمجتمع وبعد أن أضحكنا وأبكانا.

-توجيه الممثل محمد عادل إمام تحية لفلسطين لم يكن في مكانه كونه في حفل Joy Awards للإحتفال بالفرح والإنجازات.

-أتمنى ان يظل الفنانين بهذا التواضع وأن يكرموا بعضهم كما فعلت الممثلة ماغي بو غصن خلال تقديم جائزة للممثلة ورد الخال في الموريكس دور.

-برافو للفنانة نانسي عجرم التي قبلت أن تدخل في منافسة مع الفنانتين أحلام وأنغام، وهي الوحيدة التي وقفت للفنانة نجوى كرم خلال تكريمها.

-تكريم الفنانة أصالة للفنانة أنغام مجاكرةً بالمخرج طارق العريان لم يكن في مكانه، رغم أنني أعتبر أن أنغام تستحق التكريم، لكن عادةً التكريم يهدى لشخص له فضل على المكرم، وليس مجاكرةً.

-سعيدة بتكريم النجم العالمي أنتوني هوبكنز الذي قدم أفلام الصعبة والأفلام الإجتماعية، كما أنني سعيدة بتكريم النجم العالمي كيفن كوستنر الذي علق في رأسنا بفيلم "The Bodyguard" لكنه قدم العديد من الأفلام المهمة في مسيرته.

-سعيدة بتكريم الممثل كريم عبد العزيز، ودوره في مسلسل "الإختيار" رائع وأشيد بوطنية المصريين ووقوفهم إلى جانب جيشهم.

-النجم العالمي جان رينو ممثل رائع لكنني لست من محبي الأفلام الفرنسية كونها بطيئة.

-لم ينخفض مستوى مهرجان Joy Awards بأي مُكرَم في الحفل.

-الممثلون نادين نسيب نجيم وأحمد السقا وأحمد العز قدموا جائزة لمكرمين دون أن يحصلوا على جائزة وهذا أمر رائع.

-الإعلامية ريا أبي راشد بارعة ولديها خبرة ومخزون ثقافي فني واضح على السجادة الحمراء.

-الإعلامي وسام بريدي والممثلة كارمن بصيبص قدما السكريبت كما يجب في الحفل بدون أخطاء.

-بالنسبة لمقاطعة الممثل قيس الشيخ نجيب من أجل مقابلة مع الممثل أنتوني هوبكنز هذا أمر يحصل على السجادة الحمراء، لذلك يجب أن تكون المقابلات مختصرة، وأشيد بذكاء الفنانة نجوى كرم الذي حصل معها الأمر نفسه لكن لم يلحظ أحد.

-فوجئت أن الناس انتقدت الممثلة ياسمين صبري كونها لم تعرف من المشاركين في الحفل.

-لا يوجد مهرجان يسحب البساط من تحت مهرجان آخر فكل مهرجان له قيمته.