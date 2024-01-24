ميرنا وليد - بيروت - حصد الفنان المصري تامر حسني، نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة "معلش"، بالإشتراك مع الفنان زاب ثروت.

وحقق تامر حسني أكثر من 300 ألف مشاهدة على يوتيوب، في أقل من 18 ساعة من طرحها.

وأغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

ومن كلمات الاغنية: "معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت".

وكان تامر قد شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع من الأغنية، وأرفقه بتعليق قال فيه: "ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد، ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي، ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله، أو يجاملك عشان مايجرحكش لأنه بيحبك بجد".

وأضاف: "بس احيانا هتبقى عايز تعرف الحقيقه من غير مجامله ولا عواقب سلبيه بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك".

وتابع تامر: "الحد ده انا عبرت عنه في الكليب و اكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي. ياترى اللي هيسمع الاغنيه مين هييجي في باله ؟؟؟؟".

وختم: "شاركني الغناء الفنان المتميز المحترم زاب ثروت".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من طرحها.. تامر حسني يتخطى هذا الرقم من المشاهدات بأغنية "معلش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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