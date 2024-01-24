حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني بعد قصة حب كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني التريند، وذلك بعد أنباء عن انفصالهما بعد قصة حب كبيرة.

من جانبه رفض تيم حسن الرد على مروجي شائعات انفصاله عن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، قائلًا: "وفاء حبيبة قلبي" .

ورد تيم حسن على مروجي الشائعات قائلًا: "ما منقول شي".

وكان شارك تيم حسن جمهوره صورًا على إنستقرام من إطلالته في العمل الرمضاني القادم، وتظهر الصورة في حقبة زمنية قديمة التي يتحدث عنها العمل، وعلق تيم على الصور قائلًا: "شامنا فرجة، مسلسل تاج رمضان 2024، عمر أبو سعدة، سامر البرقاوي، زياد الخطيب، صباح إخوان، بسام كوسا، تيم حسن".

وفاء الكيلاني وتيم حسن

وطرح مؤخرًا صناع العمل البوستر الرسمي للمسلسل الرمضاني المنتظر "تاج"، وشارك تيم حسن البوستر على إنستقرام وعبر عن حماسه قائلاً: "ياكريم.. تــاج رمضان ٢٠٢٤،تأليف عمر أبو سعدة إخراج سامر البرقاوي، إنتاج صباح إخوان , MBC".

ومن المقرر أن يجمع المسلسل الرمضاني تاج كل من بسام كوسا و تيم حسن في رمضان 2024 وذلك بعد غياب دام حوالي 14 عامًا.

العمل من إنتاج شركة الصباح و تدور أحداثه في حقبة خمسينيات القرن الماضي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم ومنهم نورا رحال وفايا يونان.

وكان أبدي بطل مسلسل “تاج” الفنان تيم حسن سعادته بالمشاركة حفل توزيع جوائز "جوي أواردز"، وقطع وعداً للجمهور بتقديم "مسلسل جيد" في رمضان.

وعن شخصيته فى المسلسل قال: إن شاء الله أٌقدم ما يرضي الجمهور .

معلومات عن وفاء الكيلاني

يذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني من مواليد 10 سبتمبر 1972 ولدت في القاهرة لعائلة مسلمة، وهي الأخت الوسطى لأختين الكبرى وفية التي درست الهندسة والصغرى وسيمة التي درست الاقتصاد، والدها رجل أعمال مصري خريج قسم اللغة العربية في جامعة الأزهر.

معلومات عن تيم حسن

يشار إلى أن الفنان تيم حسن من مواليد 17 فبراير 1976 -وهو ممثل سوري، بدايته الفنية عام 2000. ظهر نجاحه في مسلسل الملك فاروق عام 2007 الذي حقق نسبة مشاهدة عالية عند عرضه على قناة إم بي سي 1، واشترك من بعده بعدد كبير من أعمال الدراما وكون شهرة على مستوى الوطن العربي.