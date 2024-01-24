إصدارات المركز القومي للمسرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2024.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وذلك داخل جناح العرض ضمن قطاعات وزارة الثقافة بصالة 3.

كما يطرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كافة إصداراته في مجالاته الثلاثة (تراث المسرح المصري، توثيق المسرح المصري، روائع المسرح العالمي، دراسات في الفنون الشعبية، دراسات في المسرح المصري، دراسات في الموسيقى، تجارب في المسرح) وجميع الأعداد الصادرة من مجلة المسرح_ الإصدار السادس؛ ومجلة "ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية"؛ للبيع داخل صالة٤ B26.