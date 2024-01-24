أحمد السقا ينشر بوستر جديد لـ "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد السقا عن بوستر جديد من مسلسله "جولة أخيرة".

ونشر السقا الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلق السقا على الصورة: "مسلسل جولة أخيرة يعرض إن شاء الله ابتداءًا من الخميس 25 يناير حصريا على أمازون برايم، دعواتكم".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة الأخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد؟

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