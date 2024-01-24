ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية كاريس بشار الجمهور مقطع فيديو جمعها بالممثلة السورية منى واصف في كواليس حفل joy Awards.

وقد ظهرت منى واصف في الفيديو وهي توجه رسالة لـ كاريس بشار، وقالت لها: "الله يحميكي يا كاريس يا حبيبتي وينوّر خطاكي ويعطيكي اللي بيرضيكي ويخليلك إبنك وتشوفيه بأعلى المراتب". وأضافت: "لا تخافي من حدا إنتٍ فوق، خلصنا شو هالحكي أكلتيهن أكل بمسلسل (النار بالنار)".

وقد بدى التأثر واضح على وجه كاريس التي شعرت بالخجل، وعلقت على المنشور قائلة: "يا روح قلبي عطيتيني أحلى وأغلى جائزة رح آخدها بحياتي".

كانت هذه تفاصيل خبر كلمات منى واصف لـ كاريس بشار تخجلها.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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