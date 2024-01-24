بعد 8 أشهر على أزمة السخرية التي واجهها.. عرض فيلم Oppenheimer في اليابان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت شركة “بيتر إند” للتوزيع، اليوم الأربعاء، أن الجمهور الياباني سيتمكن من مشاهدة فيلم Oppenheimer في دور السينما اعتباراً من 29 مارس، وذلك بعد ترشيح الفيلم، الذي يتناول قصة مخترع القنبلة النووية، للمنافسة على 13 فئة لجوائز الأوسكار.

يأتي موعد طرح الفيلم بعد 8 أشهر تقريباً من حالة غضب انتابت المواطنين في اليابان، وهي الدولة الوحيدة التي تضررت من القنبلة النووية، بسبب نشر صور ساخرة تمزج مشاهد من فيلم Barbie بالانفجارات الذرية.

واستدعى الغضب من الصور الساخرة المتعلقة بفيلم Oppenheimer تقديم اعتذار من شركة “وارنر براذرز” موزعة فيلم Barbie في اليابان، والتي قالت حينها إن تلك الصور “مستهجنة للغاية”.

ورفض متحدث باسم “بيترز إند” التعليق على موعد طرح الفيلم أو تفسير تأخر عرضه في اليابان أكثر من 8 أشهر.

وأسقطت الولايات المتحدة قنبلة نووية على هيروشيما في السادس من أغسطس عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية؛ مما أسفر عن مقتل الآلاف على الفور ونحو 140 ألفا بحلول نهاية ذلك العام. وبعد 3 أيام أسقطت الولايات المتحدة قنبلة أخرى على ناجازاكي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألفاً. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس.