فيلم Anatomy of a Fall يحصد 11 ترشيحاً لجوائز “سيزار” الفرنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفيلم الفرنسي Anatomy of a Fall، الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان 2023، تحقيق الإنجازات، إذ حصل على 11 ترشيحاً لجوائز “سيزار” للسينما الفرنسية، بعد نيله 5 ترشيحات لجوائز الأوسكار في هوليوود.

وستكون مخرجة Anatomy of a Fall جوستين ترييه مع امرأتين أخريين بين المتنافسين على جائزة “أفضل إخراج”، بعد عام على الجدل في شأن غياب التمثيل النسائي في هذه الفئة.

لكن فيلم Anatomy of a Fall لم ينل مع ذلك العدد الأكبر من ترشيحات “سيزار”، إذ تقدّم عليه فيلم آخر هو Le Regne Animal للمخرج توما كايّيه، وحصل هذا الشريط على 12 ترشيحاً، الأربعاء، أبرزها لجوائز “أفضل فيلم” و”أفضل ممثل” لرومان دوري و”أفضل إخراج”، وهو من النوع الخياليّ، وتدور أحداثه في مستقبل قريب يتحول فيه البشر كائنات حيوانية.

ويؤكد هذا العدد من الترشيحات نجاح Anatomy of a Fall، الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة، ويتناول محاكمة امرأة متهمة بقتل زوجها، فيما نجلهما المكفوف هو الشاهد الوحيد.

وأتاح الفيلم لجوستين ترييه أن تصبح في مايو الفائت ثالث امرأة تفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.

وبالإضافة إلى ترشيحه للقب “أفضل فيلم” وترشيح بطلته الألمانية ساندرا هولر (45 عاماً) لجائزة “أفضل ممثلة”، اختيرت جوستين ترييه (45 عاماً أيضاً) في فئة “أفضل مخرجة”: ولم تفز امرأة بهذه الجائزة سوى مرة واحدة في تاريخ “سيزار” هي توني مارشال عام 2000.

لكنّ مخرجتين أخريين رشحتا هذه السنة في هذه الفئة هما كاترين بريّا (75 عاماً) وجانّ إرّي، إضافة إلى مخرجَين هما سيدريك كان وتوما كايّي.

ويقام احتفال توزيع جوائز “سيزار” في 23 فبراير في مسرح “أولمبيا” في باريس، وستُمنَح جائزة سيزار فخرية لمخرج Oppenheimer الأميركي البريطاني كريستوفر نولان.