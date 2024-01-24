هند صبري على بعد خطوة واحدة من الفوز بجائزة الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إنجاز كبير حققه الفيلم التونسي “بنات ألفة” للفنانة هند صبري بعد ترشّحه للقائمة النهائية في جائزة أوسكار “أفضل فيلم وثائقي” بجانب أربعة أفلام أخرى، ليصبح بين هند صبري والفوز بالأوسكار خطوة واحدة، وذلك بعد إعلان إدارة “مهرجان كان السينمائي الدولي” مساء أمس (الثلاثاء) عن اختيار الفيلم، ضمن القائمة النهائية المنافِسة على الفوز بالجائزة.

وكان فيلم “بنات ألفة” قد فاز أخيراً بجائزة “الشرق لأفضل فيلم وثائقي” في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”، ضمن سلسلة نجاحاته العالمية، بعد أن استطاع الفوز قبلها بجائزة “أفضل فيلم وثائقي” في “مهرجان جوثام الدولي”، وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.

وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لـ”مهرجان كان السينمائي الدولي”، وتوالت بعدها جوائزه العالمية.

الفيلم من بطولة هند صبري وإخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي، وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم أحداثه مستمدة من قصة حقيقية لسيدة تُدعى “ألفة” لديها أربع بنات، وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائياً بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

وعبّرت هند صبري عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز العالمي الذي يكمل به الفيلم مسيرته الناجحة منذ عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لـ”مهرجان كان السينمائي الدولي”.

وسوف تسافر هند صبري لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار العالمية في هوليوود بتاريخ١٠ آذار (مارس) المقبل.