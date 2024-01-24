السيسي يقبل رأس سميحة أيوب وطارق صبري وغادة طلعت يبدعان بعرض"فداء مصر" في عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيمت اليوم الأربعاء، احتفالية الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة والذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونخبة من نجوم الفن والغناء في مصر.

وشهد الحفل عدد من العروض المسرحية وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والغناء على رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان طارق صبري، الفنانة مي فاروق، والفنانة غادة طلعت التي أوضحت مدى استبسال قوات الشرطة على مدار السنوات الماضية ووجودها دائمًا كدرع للشعب المصري وسط العديد من المخاطر والتحديات التي واجهها.

وحرص الرئيس السيسي، على تحية الفنانة القديرة سميحة أيوب وقامت بالرد عليه قائلة: "كان عندي أمنية أشوف سيادتك وجهًا لوجه".

ليرد عليها الرئيس السيسي، قائلا: "وأنا عندي أمنية أسلم عليكي، بس قولت أرحب الأول" وسط تصفيق من المتواجدين، وقام الرئيس السيسي بالصعود على المسرح وتقبيل رأس الفنانة سميحة أيوب وردت قائلة: "شعبك بيحبك يا ريس وشكرًا على الأمن والآمان اللي احنا عايشين فيه والشعب المصري كله حاسس بإنجازاتك".

كما شهد الحفل عرضًا فنيًا بعنوان "فداء مصر" عن بطولات الداخلية من بطولة الفنان طارق صبري، الفنان الكبير أحمد بدير، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنانة غادة طلعت وبدأت "أيوب" في التحدث عن كم التضحيات من قبل قوات الداخلية وعن عدم استسلامها في أحلك الظروف وتمسكهم بمراكزهم وأسلحتهم على الرغم من تقدم العدو في الأسلحة والعتاد إلا أن الإنتصار كان دائمًا حليف رجال الداخلية البواسل.

وقدم الفنان محمد نور والفنانة مي فاروق أغنية بعنوان "فداء مصر"، وجاءت كلمات الأغنية كما يلي: "أنا شرطي فدائي لكل واحد، إحنا مصريين الحمل دايمًا يبقى أسهل لو شالوه اتنين، وفي حق مصر مفيش سماح، وفوق كتفي شايل سلاح، أنا واللي زيي بنفدي بلدي وكل العربيين".