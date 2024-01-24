أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته وخطيبها بشأن"أمور بسيطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنأ الفنان أحمد زاهر، ابنته ليلى وخطيبها الفنان والمنتج هشام جمال بشأن أغنيتهما الجديدة "أمور بسيطة".

ونشر زاهر، بوستر الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استنوا مفاجأة حلوة أوي بعد ساعة.. مبروك يا حبايب قلبي".

وتعد أغنية "أمور بسيطة" أول عمل يجمع بين الثنائي ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد خطوبتهما مؤخرا.

وكان هشام جمال، كشف عن صور من حفل خطوبته على الفنانة ليلى زاهر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر "هشام" صور من حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعلق: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قرايك الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وكشف الفنان أحمد زاهر والد "ليلى" عن موعد الخطوبة عبر تصريحات لموقع "ET بالعربي" وأنه سيكون خلال موسم الصيف المقبل.

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

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