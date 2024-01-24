دينا فؤاد ومحمد رجب والخولي في عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر العزاء من نجوم الفن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رجب ودينا فؤاد ورياض الخولي.

وتوفيت أمس الثلاثاء، والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح حسبما أعلنت طليقته الفنانة فوزية محمد.

وكتبت فوزية، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدة بناتي ووالدة المؤلف أحمد عبد الفتاح والد بناتي.. الحاجة فاطمة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك وأغفرلها وأسكنها فسيح جناته".

يذكر أن، آخر أعمال السيناريست أحمد عبد الفتاح مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي وعدد من الفنانين.