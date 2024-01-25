أول تعليق من سميحة أيوب بعد مشاركتها في احتفالات الشرطة بحضور السيسي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصدرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التريند عبر منصة"إكس" بعد مشاركتها في احتفالات عيد الشرطة الـ 72 الذي أقيم اليوم الأربعاء بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونخبة من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة.

وشهد الحفل عدد من العروض المسرحية والغنائية بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب التي حرصت على تحية الرئيس السيسي ودعمه وسط التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن.

وقالت سميحة أيوب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن مشاركتها بالحفل: "سعادتي اليوم بالغة وكبيرة وكنت أتمنى مقابلة الرئيس السيسي ودايمًا أدعو له بالتوفيق وأعتبر هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، وما حدث تكريم كبير لي".

وحرص الرئيس السيسي على تحية الفنانة القديرة سميحة أيوب وقامت بالرد عليه، قائلة: "كان عندي أمنية أشوف سيادتك وجهًا لوجه".

ليرد عليها الرئيس السيسي قائلا: "وأنا عندي أمنية أسلم عليكي، بس قولت أرحب الأول" وسط تصفيق من المتواجدين، وقام الرئيس السيسي بالصعود على المسرح وتقبيل رأس الفنانة سميحة أيوب وردت قائلة: "شعبك بيحبك يا ريس وشكرًا على الأمن والامان اللي احنا عايشين فيه والشعب المصري كله حاسس بإنجازاتك".

يذكر أن سميحة أيوب تعود لشاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم "ليلة العيد" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية منهم النجمة يسرا والمقرر عرضه بالسينمات ابتداءًا من غد الخميس.

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