أول تعليق من أحمد العوضي بعد زيارة ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان أحمد العوضي، على زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى خلال رحلة علاجه بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.

وقال العوضي، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "ياسمين ما سبتنيش لحظة بصراحة حتى وإحنا مطلقيين، والموضوع إني كنت في الفترة الأخيرة بصور طول الوقت ومفيش أي راحة وجالي دور برد شديد فأهملت فيه، وقلت هتمرن وأشتغل عادي لحد ما حصلي رعشة وروحت للدكتور وقالي لازم أقعد 4 أيام في المستشفى عشان الإهمال اللي بعمله وإن شاء الله هخرج بكره".

وتابع العوضي: "أنا وياسمين حالة خاصة جدًا وإحنا قصة كبيرة والعالم العربي كان معانا قلبًا وقالبًا والانفصال تم بطريقة تليق بينا وبحب الناس لينا".

وأضاف: "رغم إننا متطلقين.. ياسمين مسابتنيش لحظة وده مش جديد عليها لأني حبيتها عشان هي بنت أصول وفيه بينا احترام وأصل وده مستغربتوش منها وده كنت مستنيه".

وكان السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" قد كشف عن نقل أحمد العوضي إلى المستشفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، قبل أن يقوم بحذف المنشور في وقت لاحق.

يذكر أن، أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، أعلنا رسميا الأسبوع الماضي، عن طلاقهما بعد زواج دام لـ 5 سنوات.