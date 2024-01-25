نسرين طافش بدون مكياج ودرة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، داخل سيارتها، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام"، وظهرت فيها بدون مكياج.

حنان ترك

احتفلت الفنانة حنان ترك بعيد ميلاد نجلها ونشرت الصورة من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأشرق نور في حياتي، قد لا أكون أم مثالية، لكنني محظوظة أن لدي ابن مثالي مثلك، تكبر وتصبح رجلا".

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، صورة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت بإطلالة شتوية.

بدرية طلبة

شاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" وظهرت بفستان لامع وملامح بسيطة.

درة

كشفت الفنانة درة، عن أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا من خلال حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأحمر.

غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا لها أثناء حضورها عرض أزياء في باريس، وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث نشرت الصور من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "مساء الخير".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر صورة لها بإطلالة "سيلفي" ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام".