"هزقني في التليفون".. باسم يوسف يروي موقف جمعه مع الزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد الإعلامي باسم يوسف موقف طريف جمعه مع الزعيم عادل إمام وذلك عقب تصريحات نجله "رامي" بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" والذي أعلن خلاله اعتزال والده الفن بعد مسيرة امتدت قرابة الـ 60 عامًا.

ونشر "باسم" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" واستعاد خلاله موقف طريف مع الزعيم عادل إمام، وقال فيه: "بمناسبة تكريم الزعيم عادل إمام في مهرجان جوي أواردز وبمناسبة برضه خبر اعتزاله الفن عندي قصة صغيرة عايز أحكيها مع الأستاذ عادل إمام، أنا أول مرة قابلت الأستاذ عادل إمام كان لما كنت كسبت بمسابقة الأكثر تأثيرًا في 2012 وكنت ساعتها في سي بي سي وعملولي حفلة وكان في ناس كتير وقابلت أستاذ عادل وكان لطيف جدًا وقابلت كمان سمير غانم الله يرحمه وكانت ليلة جميلة جدًا".

واستكمل: "أبويا وأمي الله يرحمهما كانا متواجدين وأنا طول عمري بتفرج على عادل إمام وسمير غانم.. إزاي بقي الناس دي قدامك وبتتكلم معاهم وقاعدين معاك ومبسوطين بيتفرجوا على البرنامج وكان عادل إمام قاعد محدش بيتكلم الراجل كان كاريزما رهيبة ودمه خفيف جدًا وجت الحلقة اللي انا اتمنعت بعديها من سي بي سي وكنت بصور حلقة يوم الأربعاء وتاني يوم الخميس سافرت عشان أحضر الفورمولا 1 في أبو ظبي".

وأضاف: "وفجأة لقيت تليفونى بيرن أستاذ عادل إمام قالي إيه يا باسم اللي بيحصل ده ولقيته بيزعقلي وقالي البرنامج فين؟ الحلقة ما تذاعتش، قلت له والله أنا سلمت الحلقة وهو كان متضايق إن البرنامج إزاي مايتذعش وبعدها عرفت إن الحلقة اتمنعت والبيان اللي طلع وبعدها لقيت أخويا بيكلمني قولتله بقولك إيه عادل إمام لسه مهزقني أنا مش ناقص، ونسينا البرنامج وقعدنا أنا وأخويا نتكلم على مكالمة عادل إمام".

وانهي حديثه موجهًا التحية للزعيم عادل إمام: "أستاذ عادل ربنا يكرمك ويطول في عمرك ويديك الصحة أنت كنت جزء كبير من تاريخ مصر وبسبب أفلامك ناس كتير عارفين مصر من خلالك أنت ممكن تختلف مع عادل إمام تحب فنه متحبوش لكن هو تاريخ وأنت ممكن تحب التاريخ وتكره التاريخ وهفضل طول عمري فاكر المكالمة دي والتهزيقة دي اللي اتعملت بحب طبعًا".

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