"أمور بسيطة" تجمع ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد خطوبتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان هشام جمال، عن طرح أغنية جديدة بعنوان "أمور بسيطة" يتعاون خلالها مع خطيبته الفنانة ليلى أحمد زاهر وذلك بعد أيام من إعلان ارتباطهما رسميًا.

ونشر "هشام" الملصق الدعائي للأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلالها برفقة "ليلى" وهما متكئين على بعضهما البعض، وعلق: "بعد ساعة بالظبط إن شاء الله هتشوفوا حاجة جديدة جدًا بقالنا فترة كبيرة شغالين عليها، بس يا ريت متربطوش بين اللي هتشوفوه وبين علاقتنا في الحقيقة"، وانهالت عليهما تعليقات التهنئة والمباركة.

وفاجأ الفنان هشام جمال جمهوره ومتابعيه بقراءة الفاتحة على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور مطلع شهر يناير الجاري عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وعلق: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخير سعيد علينا، من أيام كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمني من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وكشف الفنان أحمد زاهر والد "ليلى" عن موعد الخطوبة عبر تصريحات لموقع "ET بالعربي" وأنه سيكون خلال موسم الصيف المقبل.

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.