ريهام سعيد تواصل إتهاماتها.. وفيديو تكشف فيه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تفاصيل جديدة، مواصلة توجيه الإتهامات لطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بتشويهها.



وشاركت ريهام الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه من دون ماكياج أو فلتر تجميل لتكشف تفاصيل ما حدث لها في عملية التجميل التي تتعالج على إثرها منذ 3 أشهر، وقالت: "أنا طلعت النهاردة من غير فلتر ولا ماكياج علشان أوريكوا العملية اللي الدكتور بيقول إنه راضي عن نتيجتها. أصالة عملت تجميل وطالعة زي القمر وغيرها من الفنانات ومأعلنوش وعارفين أنهم هما بس أصغر، هل دا شكلي؟ هل الطبيب دا مغيرش هويتي أنا علشان أخرج من مطار بيروت احتجت وثيقة تثبت إن أنا اللي في الباسبور لأنه غير شكلي دي أكبر جريمة إنك تخليني أبص في المرايا معرفش نفسي. الدكتور بعد ما العملية باظت عمل فيلر في وشي على الحفر التي ظهرت بعد العملية الفاشلة في وشي بعد ما بوظلي شكلي، وعملي خطوط زي الشيطان، وعمل لي خياطة تحت العين ودي جريمة، وحاجبي زي الشيطان عشان كده عملت تاتوه ومسحت الحاجب وعدلته، عندي صور كتير بعتهاله وأقوله الورم دا حرقتني، وعيني متشعلقة فوق وجعاني عايزاها تنزل كدا تعباني. انتقادكوا لينا المستمر هو السبب اللي بيخلينا عايزين نظهر بأحسن صورة، بعد التجربة دي اتعلمت إن الواحد يرضى بشكله. هل دا وش ممثلة لو فكرت امثل، أنا مشوهه، بقالي شهرين بتعالج وهسافر اتعالج، وهخضع لعملية نتيجة تليفات كثيرة في وجهي، الدكتور حرقني جوه العملية نتيجة عملية فاشلة، ومش بتكلم بقالي 11 شهر".