ميرنا وليد - بيروت - التقى المطرب جورج وسوف الممثل السوري القدير أيمن زيدان في رحلة جوية على إحدى الطائرات خلال عودتهما من المملكة العربية السعودية وشارك سلطان الطرب صورة تجمعهما وعلق عليها كاتباً: "لقاء من غير ميعاد مع الفنان الصديق المحبب عندي أيمن زيدان على متن طائرة العودة من المملكة"

هذا وكان جورج وسوف متواجداً في المملكة بعد مشاركتها في حفل ليلة صلاح الشرنوبي الى جانب نخبة من أهم النجوم أما أيمن زيدان فحضر حفل الجوائز Joy Awards الذي تم تكريم فيه نجوم الوطن العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر الصدفة تجمع جورج وسوف بـ أيمن زيدان.. وهكذا حصل اللقاء - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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