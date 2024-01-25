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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر من دون فلتر وفوتوشوب حسب ما اشارت المعلومات وبدت حسب المعلقين مختلفة تماماً عن ما تظهر به على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار كثر انها وبسبب عمليات التجميل التي خضعت لها والحقن والفيلر والبوتوكس أصبحت تبدو أكبر من عمرها وهو 26 عاماً وبدت حسب المتابعين بالأربعين من عمرها على الرغم من انها تهتم ببشرتها وتمتلك علامة تجارية خاصة بالمكياج ومستحضرات التجميل.
يذكر ان كايلي جينر أم لطفلين ستورمي وبيستر.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة لـ كايلي جينر من دون فلتر .. تبدو وكأنها بالأربعين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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