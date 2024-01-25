جورجينا رودريغيز توثق رحلتها السياحية في منطقة العلا الأثرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مجموعة من الصور التي تجمع الأصالة والعراقة والتاريخ لمنطقة العلا الأثرية، وبروح المعاصرة والحداثة التي تتمتع بها جورجينا رودريغيز، نشرت شريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مجموعة من الصور خلال زيارتها لمنطقة العُلا، ظهرت من خلالها أمام مرايا العلا العملاقة التي تُظهر جمال المنطقة، والتي تتناغم مع المناظر الطبيعية والجبال وسط الأودية الصحراوية.

قبل أن تستمتع جورجينا بالشمس الدافئة في صحراء العُلا، قامت بجولة في استديوهات فيلم العلا باعتبارها وجهة مثالية للتصوير. وأرفقت مع مجموعة الصور تعليقاً قالت فيه: “اكتشاف الاستوديوهات الرائعة في فيلم العلا- وجهة جميلة لتصوير الأفلام”.

ومن جانبه، نشر الحساب الرسمي لفيلم العلا على إنستغرام مقطع فيديو يوثق زيارة جورجينا، وجولتها في صحراء العلا واستمتاعها بالأكلات العربية في الليل وسط الصحراء.

وجاء في التعليق على الفيديو التالي: “سعدنا باستضافة نجمة تلفزيون الواقع والموديل جورجينا رودريغيز في استوديوهاتنا التي تُنتج الأفلام بأعلى مستويات الجودة عالمياً، الأمر الذي أثار دهشتها وإعجابها بإمكانات العلا بصفتها وجهة حيوية للتصوير ومتفردة بطبيعتها الساحرة، ومعالمها التاريخية”.

وشهدت الأيام الماضية حدثاً كروياً وآخر فنياً ظهرت بهما جورجينا رودريغيز. ففي أمسية ضخمة جمعت بين الحضور الكروي والأناقة، اتجهت أنظار العالم لمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث اجتمع أبرز لاعبي كرة القدم، والعديد من الأسماء الرنانة في عالم كرة القدم، مساء الجمعة الماضية لحضور حفل توزيع جوائز غلوب سوكر في نسخته الـ14، لتكريم عدة تخصصات بمجال الساحرة المستديرة. وقد انضمت جورجينا لشريكها كريستيانو رونالدو لحضور الحدث.

وبعدها مباشرةً، اتجهت عارضة الأزياء الأرجنتينية للرياض يوم السبت لحضور حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards في نسخته الرابعة، لتنضم للكثير من نجوم هوليوود وبليوود ونجوم العالم العربي، حيث قامت بتسليم جائزة صناع الترفيه الفخرية للنجمة اللبنانية نجوى كرم. ويُعد هذا الحفل المشاركة الثانية لجورجينا بعد حضورها العام الماضي 2023.