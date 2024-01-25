إصابة عمرو عبد العزيز بأزمة قلبية.. وهذه تطورات حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمرو عبد العزيز عن تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة، دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات المتخصّصة في علاج أمراض القلب.

ونشر عمرو عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة ظهر فيها ممدداً على فراش المرض، وعلّق عليها قائلاً: “بجد أصعب ٤٨ ساعة عدّوا عليا في عناية القلب بس الحمد لله عدّت على خير وخرجت وبقيت كويس”.

وأضاف: “عايز أشكر دكتور أحمد مجدي بجد تعب معايا أوي، والدكتور طارق علوان والدكتور محمد فريد عيسى ده لوحده هفضل أشكره طول عمري، وفعلاً مفيش أي حاجة تستاهل واللّهم لك الحمد على نعمة الصحة”.

يُشار إلى أن آخر أعمال عمرو عبد العزيز الفنية، مشاركته في بطولة فيلم “ورد ريحان” الى جانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، نبيل عيسى…، وهو من تأليف وإخراج محمد نبيل. وتدور أحداثه حول “زين”، الذي يرتكب جريمة بحق أي شخص يمارس عليه الكذب.