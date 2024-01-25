بعد أزمته في هوليوود.. أمير المصري يتعاقد على فيلم جديد في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان العالمي أمير المصري تعاقد أخيراً على فيلم جديد بعنوان “عيسى”، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن المفترض أن يبدأ تصويره قريباً.

وجاء تعاقد أمير على الفيلم المصري الجديد بعد تصريحات كشف فيها عن تأثر مشواره في هوليوود سلباً بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، خلال كلمة ألقاها في حفل “البافتا” باسكتلندا.

وكشف أمير خلال تصريحات صحافية عن كواليس كلمته الداعمة للفلسطينيين، فقال: “بغض النظر عن إن كان ضاع مني فرص أو لا، فهذا كله يأتي بما أقدمه، وأنا كنت فاهم كويس إني لو عملت أي حاجة هناك احتمال إن مخرج ما كنت سأعمل معه لا يرغب في العمل معي”. وأضاف: “بس أنا متفائل، أنا عارف إن في بداية أي حاجة هتلاقي ناس هيبقوا ضد، بس شوفت تحول رهيب، أول أسبوع كان حوالي 150 ألف شخص في المظاهرات الداعمة لغزة، والأسبوع الماضي مليون شخص، الناس لما بيفهموا ويشوفوا الفيديوهات اللي ننشرها بتحدث فارق، آراء الناس تشكل ضغطاً على الحكومات الأجنبية، وهذا مع الوقت سيغير القرارات… هذه مسؤولياتنا كلنا، نشر الفيديوهات يُحدث فارقاً، أنت لا تعلم من سيشاهد هذا الفيديو أو يتأثر به”.