باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة جمعته بـ عادل إمام: "هزقني"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الإعلامي المصري باسم يوسف عن تفاصيل مكالمة هاتفية، جمعته بالممثل المصري عادل إمام، وذلك بعد إعلان إعتزال عادل إمام، ضمن فعاليات Joy Awards.



وقال باسم يوسف بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص: "بمناسبة تكريم الزعيم عادل إمام في مهرجان جوي أواردز وبمناسبة برضه خبر اعتزاله الفن، عندي قصة صغيرة عايز أحكيها مع الأستاذ عادل إمام. أنا أول مرة قابلت الأستاذ عادل إمام كان لما كنت كسبت بمسابقة الأكثر تأثيرًا في 2012 وكنت ساعتها في cbc وعملولي حفلة، وكان في ناس كتير، وقابلت أستاذ عادل وكان لطيف جدًا، وقابلت كمان سمير غانم الله يرحمه وكانت ليلة جميلة جدًا. وفجأة لقيت تليفونى بيرن أستاذ عادل إمام قالي إيه يا باسم اللي بيحصل ده ولقيته بيزعقلي وقالي البرنامج فين؟ الحلقة ما تذاعتش، قلت له والله أنا سلمت الحلقة وهو كان متضايق إن البرنامج إزاي مايتذعش، وبعدها عرفت إن الحلقة اتمنعت والبيان اللي طلع وبعدها لقيت أخويا بيكلمني قولتله بقولك إيه عادل إمام لسه مهزقني أنا مش ناقص، ونسينا البرنامج وقعدنا أنا وأخويا نتكلم على مكالمة عادل إمام. أستاذ عادل ربنا يكرمك ويطول في عمرك ويديك الصحة أنت كنت جزء كبير من تاريخ مصر وبسبب أفلامك ناس كتير عارفين مصر من خلالك أنت ممكن تختلف مع عادل إمام تحب فنه متحبوش لكن هو تاريخ وأنت ممكن تحب التاريخ وتكره التاريخ وهفضل طول عمري فاكر المكالمة دي والتهزيقة دي اللي اتعملت بحب طبعًا".