ظهرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع سناب شات، شكرت فيه جميع من قدموا لها العزاء بوفاة والدها.

وقالت مروج الرحيلي في الفيديو: “أشكر جميع من عزاني، جزاكم الله خيرًا، الفترة الماضية كانت صعبة بالنسبة لي، وأتمنى أن يُجبر الله قلبي في الفترة القادمة، أدعو لي”.

وكانت مروج الرحيلي قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على سناب شات وفاة والدها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول ظهور لمروج الرحيلي بعد وفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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