شاهد استقبال فخم لـ سمول كابتشينو في أحد فنادق الكويت

رصد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعد العنزي، الشهير بـ “سمول كابتشينو”، استقباله الفخم في أحد فنادق الكويت.

وأظهر مقطع فيديو، تزيين غرفة سمول كابتشينو بالورود الحمراء والدمى الحمراء في كافة أرجاء الغرفة.

وكان سمول كابتشينو، قد أعلن سابقًا أن حجم ثروته يصل إلى 198 ألف مليون دولار، وطلب من متابعيه أن يحسبوها بالريال.

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