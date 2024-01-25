حضور كبير في عرض فيلم "الشهيد" بمركز الثقافة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر إحتفالية خاصة بمناسبة مرور ٧٢ عاما على أعياد الشرطة

وعرض فيلم "الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما ٢٠٢٠، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع صناع الفيلم أدارها الناقد محمد بدر الدين، تناقش خلالها المخرج والجمهور في الفيلم

وتفاعل الحضور بشدة مع الفيلم متأثرين بالأحداث، وطالبوا د.حسين بكر رئيس المركز بمزيد من الأفلام مثل نوعية فيلم الشهيد.

كما تم تكريم المخرج عاطف شكري والكاتب محمد نبيل والناقد محمد بدر الدين بمنحهم شهادات تقدير من قبل د.حسين بكر. حيث يعد الفيلم ملحمة وطنية كبري وهو مأخوذ عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل الذي يتناول حياة مجموعة من شهداء الجيش والشرطة، ويتناول الفيلم قصة استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش والشرطة هم رقيب ق.م عماد أمير رشدي، رائد شرطة محمد أنور جمعة، مقدم ق.م شريف محمد عمر.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية والفعاليات جميعها مجانية للجمهور