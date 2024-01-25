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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة لمولودها الجديد، الذي أنجبته منذ أيام، وذلك بعد خروجها من المستشفى ووصولها إلى المنزل.
وظهرت فاليري في الصورة وصغيرها ينام في أحضانها، وأرفقتها بتعليق: "صغيري يخطف أنفاسي".
وتفاعل عدد كبير من متابعي فاليري مع الصورة، وأثنوا على لطافة وبراءة الطفل الصغير.
يذكر أن فاليري كانت قد أعلنت مساء الأحد الماضي، عن استقبالها مولودها الجديد، وهو الثالث لها، ونشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تمسك يد مولودها داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لـ فاليري أبو شقرا وصغيرها بعد الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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