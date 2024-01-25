خالد النبوي يحيي ذكرى ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الممثل المصري خالد النبوي ذكرى ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين وذلك من خلال نشر صورة تجمعه بالراحل عبر صفحته، ونشر خالد النبوي صورة تجمعه بالمخرج الراحل يوسف شاهين وعلق عليها قائلاً: "في ذكرى ميلاد الأستاذ يوسف شاهين الأكثر تواضعاً من كل الذين نعمل معهم .

. رغم أنك كنت ومازلت الأكثر قيمة وموهبة واجتهاداً وإبداعاً وعمقاً وشغفاً وعشقاً وانتماء للفن وللناس وحشتنا "من كواليس فيلم المصير".

ويقوم خالد النبوي حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل "إمبراطورية ميم" وهو المسلسل وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم .