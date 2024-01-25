بالصور- سعر خيالي لحذاء أصالة كامل..و جمالها يخطف الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل الجمهور بجمالها، وظهرت مرتدية توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة طويلة وضيقة بنفس اللون، وانتعلت حذاء من الجلد الأسود، وبكعب عالٍ، من دار أزياء alexander wang، يصل سعره إلى 1,085 دولاراً أميركياً.
وكانت نشرت أصالة كامل صوراً لها من العاصمة الروسية موسكو عبر حسابها الخاص، وتألقت اصالة بلوك شتوي كاجول إرتدت فيه توب باللون الرمادي ذات قبعة مع سروال جينز داكن اللون واسع و سترة واسعة من الفرو الملون، وطبقت مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.
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