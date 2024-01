صورة نادرة لـ إليسا وهي ترتدي ملابس السباحة تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة ونادرة للفنانة اللبنانية إليسا، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس السباحة، وخطفت قلوب المتابعين بجمالها ورشاقتها.



من جهة ثانية، يُطلق اليوم وثائقي "It’s Ok" الخاص بـ إليسا، حصرياً عبر منصّة "نتفلكس"، من إنتاج شركة Different Productions للمنتج مازن لحام.

رحلة توثيقية شيّقة عن واحدة من أشهر الفنانات في العالم العربي، ومن الأكثر تأثيراً وتحقيقاً للمبيعات، والأكثر إثارة للجدل، واجهت الظلم والتنمّر والعلاقات السامة... على طريق نجومية، كلما تعثّرت كلما سطع ضوؤها أكثر.

هكذا، وضمن 3 حلقات، مختلفة في الشكل والمضمون، تقدّم شركة Different Productions المعروفة بانتاجاتها الرائدة، حكاية لم تروَ سابقاً عن إليسا... تفاصيل ووجوه مقرّبة تظهر للمرة الأولى على الشاشة... رحلة غير مسبوقة في الذاكرة... ورحلة ثانية غير معهودة من بيروت وباريس إلى عواصم أخرى من العالم... مقابلات مع شخصيات رافقت إليسا في البدايات، ساندتها في أكثر أيامها صعوبة، وشاركتها صناعة النجاح والأحلام...