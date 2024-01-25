كاظم الساهر يطرح أحدث أغنياته من ألبومه الجديد "مع الحب" : " يا وفية "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان العراقي كاظم الساهر منذ قليل، أول أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل إسم "مع الحب"، وهي بإسم "يا وفية" .
ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.
وطرح الفنان العراقي كاظم الساهر مؤخرا كاظم أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسـ طيني، حيث علق الساهر على الأغنية وقال "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غـ زة خصوصاً".
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