حمو بيكا يكشف موعد إعتزاله

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان الشعبي المصري حمو بيكا، إلى أنه لن يستمر في مشواره الفني بعد ما يقرب من عشر سنوات.



وقال حمو بيكا : "بحلم أكون مرتاح ومستور بس ومش هكمل كل الغنا ده طول الـ 10 سنين جايين ومحتاج اعمل مصلحة عشان أفضل في الحتة اللي أنا فيها".

وأضاف: وشوفت كتير فنانين مش معاهم ومش عاوز أوصل للمرحلة ديه، ويبقى أنا مش هقعد هنا لو وصلت للمرحلة ديه، وهكافح ولسه فيا نفس وهكمل المشوار.

أما بالنسبة لخوضه مجال التمثيل، فقال حمو بيكا: "هعمل مسرحية بإذن الله في شهر مارس الجاي في السعودية، أنا ورامز جلال، ولو دخلت مجال التمثيل هنجح طبعًا، بس اتحط في المكانة والحتة بتاعتي، والناس طالبة مني إني أمثل".

يذكر أن هذه التصريحات كانت خلال لقائه مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار .