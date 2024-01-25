جيهان الشماشرجي عن فيلم "رحلة 404": "مبسوطة وفخورة بالعمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة جيهان الشماشرجي، عن تجربتها في فيلمها السينمائي الجديد "رحلة 404" الذي بدأ عرضه بجميع السينمات.

ونشرت جيهان، صور لها خلال حضورها العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم رحلة ٤٠٤ .. مبسوطة جدا وفخورة بالعمل في الفيلم ده".

فيلم "رحلة 404 " بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، سما إبراهيم وشادي الفونس، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي.

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