مدحت العدل يشيد بفيلم "رحلة 404": "استمتعت بكل دقيقة من هذا العمل الفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد السيناريست مدحت العدل ووجه التحية لفريق عمل فيلم "رحلة 404" وذلك بعد حضوره العرض الخاص للفيلم الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بحضور أبطاله وصناعه وبدء عرضه اليوم الخميس بجميع دور العرض.

ونشر "مدحت" صور من كواليس العرض الخاص، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "من العرض الخاص لفيلم رحلة 404 ألف مبروك على نجاح الفيلم ويا رب دائمًا من نجاح لنجاح، وشكر خاص للفنانة المبدعة منى زكي، المخرج العبقري هاني خليفة، السيناريست الموهوب جدًا محمد رجاء وجميع القائمين على الفيلم، حقيقي استمتعت جدًا بكل دقيقة من هذا العمل الفني الأكثر من رائع".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول تورط "غادة" في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

يذكر أن مدحت العدل يشارك بكتابة سيناريو وحوار مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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