أول تعليق من محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف النجم محمد هنيدي، عن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

وأعلن "هنيدي"، الخبر، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي على هذا الشرف والتكريم، وعلق: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم اني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وتابع هنيدي: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية، شكرًا المملكة العربية السعودية".

وأختتم محمد هنيدي: "بالمناسبة بستغرب جدًا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

على جانب آخر، أعلن الإعلامي الكبير عمرو أديب، منذ أيام عن حصوله على الجنسية السعودية.

يذكر أن، آخر أعمال محمد هنيدي بالسينما فيلم "مرعي البريمو" وشاركه البطولة غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو فكرة محمد هنيدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد.