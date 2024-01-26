أنغام وتامر عاشور يتألقان بحفلهما في الرياض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد حفل "حوار غنائي بين أنغام وعاشور " على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية والذي جمع بين النجمين أنغام وتامر عاشور حضورًا جماهيريًا ضخمًا بقيادة المايسترو هاني فرحات وذلك مساء أمس الخميس برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

وقام الثنائي بتقديم عدد من أغانيهما الشهيرة والتي تفاعل معها الحضور حيث قدمت "أنغام" أغنية "حالة خاصة جدًا"، بينما وقع اختيار تامر عاشور على أغنية "من غير ما أحكيلك"، كما قام بغناء أغنية "خليني في حضنك" ووجهها لأنغام، وقام النجمين بغناء عدد من أغنايهما سواء معًا أو كلًا منهما منفردًا.

وهاجمت الفنانة أنغام مؤخرًا منتقدي تكريم الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة على هامش حفل توزيع جوائز "Joy Awards" وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X"، قائلة: " السيدة نجاة الصغيرة كبيرة المقام كرمت في المملكة العربية السعودية أرقي تكريم في حضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم واستقبلت بحفاوة وكرم بالغ نشكر عليه القائمين على المهرجان ونشكر عليه المملكة وأهلها اللي هم أهلنا واحبابنا وتكريمها هو تكريم كل فنان مصري محترم صاحب تاريخ وقلب نقي وكفاية فتنة والله عيب".

وطرح تامر عاشور مؤخرًا أغنية "هيجيلي موجوع" لأول مرة بالتعاون مع "بنش مارك" وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.