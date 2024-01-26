آيتن عامر تغني "عيون القلب" .. وهكذا علق الجمهور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية "عيون القلب" للمطربة نجاة الصغيرة.

ونشرت آيتن، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللي مش عاجبة صوتي يعدي البوست بسرعة..كأنكم مسمعتوش حاجة".

وعلقت شقيقتها الفنانة وفاء عامر على الفيديو، قائلة: "جميل ما شاء الله". فيما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "صوتك قمر" ، "روعة" ، "الموسيقى محتاجة لصوتك" ، "صوتك رهيب ما شاء الله" ، "جمال الصوت".

يذكر أن، آيتن عامر طرحت مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي، أغنية "اكشف" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، ومن ألحان أحمد أنور.