فن ومشاهير

آيتن عامر تغني "عيون القلب" .. وهكذا علق الجمهور (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية "عيون القلب" للمطربة نجاة الصغيرة.

ونشرت آيتن، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللي مش عاجبة صوتي يعدي البوست بسرعة..كأنكم مسمعتوش حاجة".

وعلقت شقيقتها الفنانة وفاء عامر على الفيديو، قائلة: "جميل ما شاء الله". فيما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "صوتك قمر" ، "روعة" ، "الموسيقى محتاجة لصوتك" ، "صوتك رهيب ما شاء الله" ، "جمال الصوت".

يذكر أن، آيتن عامر طرحت مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي، أغنية "اكشف" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، ومن ألحان أحمد أنور.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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